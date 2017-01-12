На складе шин в Мяннику вспыхнул пожар

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В таллиннском районе Мяннику на улице Суклема в четверг утром вспыхнул пожар на складе шин, который спасателям удалось нейтрализовать к 10:47.

Люди при пожаре не пострадали, сообщил Спасательный департамент в четверг, 5 января, в сети микроблогов Twitter.

Сообщение о пожаре поступило в центр экстренных вызовов в 10:00. К счастью, пожар начался на втором, а не на первом этаже здания, где хранятся шины. Поскольку второй этаж был пустым, спасателям было легче бороться с огнем.

Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, вскрыли конструкции крыши и приняли меры, чтобы огонь не распространился на первый этаж.

Пожар удалось локализовать в 10:47.