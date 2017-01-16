По обвинению в убийстве Николая Таранкова перед судом предстанет Юрий Воробей

Следователи на месте убийства Николая Таранкова Фото: Полиция

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Об этом в понедельник, 9 января, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что Пярнуский уездный суд проведет предварительное заседание по делу 20 января.

В роли обвиняемого по делу проходит Юрий Воробей (36). Госпрокуратура предъявила ему обвинения в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова.

"Его задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", - сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.

По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.

Тело 63-летнего Николая Таранкова со следами насильственной смерти было обнаружено под Хапсаалу 14 сентября в припаркованном в лесу автомобиле.