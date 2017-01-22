Таллинн начал искать нового директора для Ласнамяэской гимназии

Прежний директор школы Юрий Беляев выступает с речью по случаю 1 сентября. Фото: Facebook

На этой неделе столичные власти объявили конкурс на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии. Прежний глава школы Юрий Беляев покинул пост 30 ноября.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в городском департаменте образования, заявления от соискателей принимаются до 9 февраля.

Пока исполняющим обязанности директора Ласнамяэской гимназии является завуч этой школы Мерье Тальвик.

Договор с прежним директором Юрием Беляевым, возглавившим школу в июле прошлого года, был расторгнут 30 ноября. Официальная причина отставки - по собственному желанию.

Неофициальная заключалась в том, что Беляев, параллельно работавший директором и Вана-Каламаяской гимназии для взрослых, открыто выступал против планов мэрии Таллинна по закрытию этой школы.

Порталу rus.err.ee Юрий Беляев объяснил причину своей отставки тем, что ему посоветовали это сделать. Кто посоветовал, он не уточнил, отправив за комментариями в городской департамент образования.

Директор департамента Андрес Паюла сказал, что Беляев уволился по собственному желанию. "Значит так (такая версия)", - заметил Беляев, узнав ответ департамента.

На вопрос, может ли расторжение договора быть связано с тем, что он был против планов столичных властей закрыть гимназию для взрослых, Юрий Беляев ответил - "может быть".

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, курирующий в столице вопросы образования, сказал, что у него были претензии к работе Юрия Беляева на посту исполняющего обязанности директора Вана-Каламяской гимназии для взрослых, поскольку тот отказался исполнять приказ о переезде школы.