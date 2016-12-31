В Тартумаа в пожаре погиб человек

Огонь. Фото: Postimees/Scanpix

В Тартумаа в деревне Висси ночью в горящем жилом доме погиб человек. Спасателям удалось сдержать распространение огня на близлежащие дома.

24 декабря в 2:16 спасатели получили сообщение о возгорании в волости Ныо, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом.

В ходе работ по тушению в здании нашли тело человека, личность которого пока не установлена.

Как сообщили спасатели в Twitter, огонь охватил все здание, потолки обвалились, они не могли зайти, чтобы тушить пожар. Личность погибшего устанавливает полиция, но по всей вероятности, это был мужчина, передает ERR Uudised.

Спасатели смогли сдержать распространение огня на другие жилые дома, находящиеся в семи метрах. От сгоревшего здания остались только стены.

Причины возгорания будут расследовать.