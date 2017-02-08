Урве Пало войдет в правительственную комиссию по гособороне
Правительство Эстонии изменит состав комиссии по гособороне. В комиссию войдет министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.
Согласно пояснительной записке к проекту, с развитием телекоммуникаций и государственных инфосистем тесно связаны с координированием сферы государственной обороны, поэтому есть необходимость назначить членом правительственной комиссии по безопасности министра, отвечающего за телекоммуникации и государственные инфосистемы.
Кроме того, включение в члены комиссии министра этого профиля требуется потому, что при комиссии действует совет по кибербезопасности, работой которого руководит канцлер Министерства экономики и коммуникаций, в задачи которого входит вовлечение в сотрудничество ведомств киберсферы, в том числе и развитие государственных инфосистем.
Членами правительственной комиссии по безопасности являются министры предпринимательства и инфотехнолий, юстиции, обороны, экономики и коммуникаций, финансов, внутренних дел и иностранных дел. Комиссия координирует деятельность ведомств в сфере гособороны и безопасности, ее работой руководит премьер-министр.
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