Урве Пало войдет в правительственную комиссию по гособороне

Урве Пало. Фото: Postimees/Scanpix

Согласно пояснительной записке к проекту, с развитием телекоммуникаций и государственных инфосистем тесно связаны с координированием сферы государственной обороны, поэтому есть необходимость назначить членом правительственной комиссии по безопасности министра, отвечающего за телекоммуникации и государственные инфосистемы.

Кроме того, включение в члены комиссии министра этого профиля требуется потому, что при комиссии действует совет по кибербезопасности, работой которого руководит канцлер Министерства экономики и коммуникаций, в задачи которого входит вовлечение в сотрудничество ведомств киберсферы, в том числе и развитие государственных инфосистем.

Членами правительственной комиссии по безопасности являются министры предпринимательства и инфотехнолий, юстиции, обороны, экономики и коммуникаций, финансов, внутренних дел и иностранных дел. Комиссия координирует деятельность ведомств в сфере гособороны и безопасности, ее работой руководит премьер-министр.