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Серийный убийца Юрий Устименко через суд требует своего перевода в российскую тюрьму

Серийный убийца Юрий Устименко. Фото:ERR
Марек Куул
Cегодня 12:50
Рубрика: Эстония

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению серийный убийца Юрий Устименко, которому в прошлом году было отказано в переводе в российскую тюрьму, решил продолжить добиваться такой возможности и подал в суд на Министерство юстиции.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что 35-летний Устименко обратился с жалобой в Тартуский административный суд, требуя признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому его ходатайство о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, он как минимум в теории может получить возможность выйти на свободу", - прокомментировал Рейнсалу.

Министр объяснил, что в России ходатайствовать об УДО можно уже через 20 лет после начала отбывания наказания, а в Эстонии - через 30 лет.

"Но с учетом целого ряда убийств, которые Устименко совершил в Эстонии, выход из тюрьмы должен оставаться для него закрытым так, как говорится в решении суда: то есть пожизненно", - добавил Урмас Рейнсалу.

Ходатайство, в котором он выразил желание продолжить отбывать наказания в российских пенитенциарных учреждениях, Юрий Устименко подал в Минюст в феврале прошлого года. В заявлении он просил о том, чтобы Эстонии направила его просьбу российской стороне, но Рейнсалу ответил преступнику отказом.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.

Сергей Михайлов
Редактор

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