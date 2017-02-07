В Валга отметили 98-ю годовщины битвы при Паю

Величие сражений Освободительной войны не утратило актуальности и в наши дни. Фото: ERR

Во вторник, 31 января, в Валга отметили 98-ю годовщину одного из ключевых сражений Освободительной войны - битвы около усадьбы Паю.

Усадьба Паю являлась последней оборонительной позицией Красной армии в Южной Эстонии. Победа в сражении при Паю, ставшем одним из самых кровопролитных в Освободительной войне, помогла укрепить независимость как Эстонии, так и Латвии. Легендарный полководец Юлиус Куперьянов, именем которого назван батальон, получил во время битвы при Паю смертельное ранение.

На эстонской стороне было около 700 человек. Позиции Красной армии защищали 1200 красных латышских стрелков. С эстонской стороны общее число погибших и раненых составило 156 человек. Красная армия потеряла около 300 солдат.

В 1994 году в Паю установили памятник в честь этого исторического события.