Президент Кальюлайд провозгласила закон об эстонско-индийском соглашении по передаче осужденных лиц

Осужденные в Индии эстонские судовые охранники. Фото: Postimees/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 23 февраля, провозгласила закон о ратификации соглашения между Эстонией и Индией, позволяющего взаимную передачу осужденных лиц.

В среду Рийгикогу принял закон, которым было ратифицировано соглашение между Эстонией и Индией о взаимной передаче осужденных лиц.

Тем самым с эстонской стороны созданы юридические условия для обмена осужденными между двумя странами.

"Я рада тому, что своей подписью смогу внести вклад в усилия Эстонского государства, предпринимаемые с целью вернуть на родину эстонских судовых охранников, находящихся в заключении в Индии", - сказала Кальюлайд, провозглашая закон.

Президент также выразила благодарность чиновникам и дипломатам за предпринятые ими усилия по поиску решения сложной ситуации, в которой оказались эстонские судовые охранники.