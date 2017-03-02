Президент Кальюлайд провозгласила закон об эстонско-индийском соглашении по передаче осужденных лиц
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 23 февраля, провозгласила закон о ратификации соглашения между Эстонией и Индией, позволяющего взаимную передачу осужденных лиц.
В среду Рийгикогу принял закон, которым было ратифицировано соглашение между Эстонией и Индией о взаимной передаче осужденных лиц.
Тем самым с эстонской стороны созданы юридические условия для обмена осужденными между двумя странами.
"Я рада тому, что своей подписью смогу внести вклад в усилия Эстонского государства, предпринимаемые с целью вернуть на родину эстонских судовых охранников, находящихся в заключении в Индии", - сказала Кальюлайд, провозглашая закон.
Президент также выразила благодарность чиновникам и дипломатам за предпринятые ими усилия по поиску решения сложной ситуации, в которой оказались эстонские судовые охранники.
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