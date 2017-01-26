logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками

Video
Дмитрий Куликов
Cегодня 21:41
Рубрика: Эстония

Смерть от передозировок наркотиками - одна из тем, которая вызывает озабоченность полиции, заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Как сообщила ежедневная новостная передача телеканала ETV+ "Актуальная камера", в четверг, 19 января, вместе с генеральным директором департамента полиции Эльмаром Вахером Анвельт отчитался перед журналистами о работе стражей порядка за минувший год. Итоги - неутешительны.

Количество смертей от передозировки наркотиков в прошлом году по сравнению с 2015 годом немного увеличилось. Несмотря на то, что несколько лет назад полиция взяла на вооружение новую тактику и занялась уличными дилерами. В какой-то момент это начало приносить свои плоды.

"Когда у нас количество наркосмертей было в два раза больше, надо было больше заниматься на улицах с дилерами. Одно дело, это заниматься теми, кто организовывают продажу или покупку, но дилеры на улицах - это те люди, которые продают смерть. Тогда в Таллинне была сделана специальная группа против наркотиков на улицах. И после первых рейдов и арестов количество смертей стало уменьшаться", - рассказал Анвельт.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер прокомментировал новость о задержании в Ида-Вирумаа уличных наркодилеров, деятельность которых могла привести к гибели шести человек.

"Это наша работа. Это один из примеров того, как должна работать полиция", - сказал он.

Но борьба с наркоманией - это не единственная головная боль полиции. Помимо количества передозировок, министр и полиция опечалены ситуацией в дорожном движении. В частности, количеством смертей, ДТП и пьяных водителей на дорогах. Немного оптимизма добавила психологическая программа для алководителей "Коду" или "Дом", которую взяла на вооружение полиция.

"Если человек впервые пойман нетрезвым за рулем, но степень опьянения не предусматривает уголовного наказания, то мы предлагаем ему поучаствовать в проекте "Дом". Это означает, что человек приходит четыре раза, в течение четырех длинных дней на психологический тренинг, получает помощь. Мы видим, что это эффективная мера. По нашей оценке вероятность того, что он не совершит похожую ошибку, около 80%", - рассказал Эльмар Вахер.

Из тем, которым будет уделено особое внимание в этом году, стражи правопорядка отметили замену документов, поскольку в этом году у многих жителей истекает срок их действия, председательство Эстонии в ЕС, а также проведение молодежного фестиваля песни и танца.

В будущем министр планирует расширить полномочия муниципальной полиции, увеличить количество сил быстрого реагирования на улицах, число помощников полицейских, а также поднять зарплаты полицейским.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 19.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": государство готово помочь бездомным, но многие бомжи хотят получить все и сразу
 foto
Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками
 foto
"Инсайт": автобус-робот в центре Таллинна — в случае аварии виновником будет человек

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России