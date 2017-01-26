Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками

Смерть от передозировок наркотиками - одна из тем, которая вызывает озабоченность полиции, заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Как сообщила ежедневная новостная передача телеканала ETV+ "Актуальная камера", в четверг, 19 января, вместе с генеральным директором департамента полиции Эльмаром Вахером Анвельт отчитался перед журналистами о работе стражей порядка за минувший год. Итоги - неутешительны.

Количество смертей от передозировки наркотиков в прошлом году по сравнению с 2015 годом немного увеличилось. Несмотря на то, что несколько лет назад полиция взяла на вооружение новую тактику и занялась уличными дилерами. В какой-то момент это начало приносить свои плоды.

"Когда у нас количество наркосмертей было в два раза больше, надо было больше заниматься на улицах с дилерами. Одно дело, это заниматься теми, кто организовывают продажу или покупку, но дилеры на улицах - это те люди, которые продают смерть. Тогда в Таллинне была сделана специальная группа против наркотиков на улицах. И после первых рейдов и арестов количество смертей стало уменьшаться", - рассказал Анвельт.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер прокомментировал новость о задержании в Ида-Вирумаа уличных наркодилеров, деятельность которых могла привести к гибели шести человек.

"Это наша работа. Это один из примеров того, как должна работать полиция", - сказал он.

Но борьба с наркоманией - это не единственная головная боль полиции. Помимо количества передозировок, министр и полиция опечалены ситуацией в дорожном движении. В частности, количеством смертей, ДТП и пьяных водителей на дорогах. Немного оптимизма добавила психологическая программа для алководителей "Коду" или "Дом", которую взяла на вооружение полиция.

"Если человек впервые пойман нетрезвым за рулем, но степень опьянения не предусматривает уголовного наказания, то мы предлагаем ему поучаствовать в проекте "Дом". Это означает, что человек приходит четыре раза, в течение четырех длинных дней на психологический тренинг, получает помощь. Мы видим, что это эффективная мера. По нашей оценке вероятность того, что он не совершит похожую ошибку, около 80%", - рассказал Эльмар Вахер.

Из тем, которым будет уделено особое внимание в этом году, стражи правопорядка отметили замену документов, поскольку в этом году у многих жителей истекает срок их действия, председательство Эстонии в ЕС, а также проведение молодежного фестиваля песни и танца.

В будущем министр планирует расширить полномочия муниципальной полиции, увеличить количество сил быстрого реагирования на улицах, число помощников полицейских, а также поднять зарплаты полицейским.