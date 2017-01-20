Правление Партии реформ выбрало вице-председателями Каю Каллас, Юргена Лиги и Урмаса Паэта

Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне. Новыми вице-председателями выбрали Каю Каллас, Юргена Лиги и Урмаса Паэта.

Почетный председатель партии Сийм Каллас, который собрал во время выборов правления партии больше всего голосов, сам отказался от должности вице-председателя, сообщил лидер реформистов Ханно Певкур.

Кроме выборов вице-председателей в повестке дня было изменение устава. Певкур предложил создать руководящую группу, которая бы анализировала и готовила возможные изменения в уставе партии.