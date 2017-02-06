В Эстонии появится волость Сетомаа

Фото: Europeade

По результатам проведенного опроса более 76% респондентов поддержали создание волости Сетомаа, в связи с чем министр госуправления внесет в правительство предложение об образовании волости.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщило Министерство финансов Эстонии.

Подавляющее большинство жителей в волостях Микитамяэ и Вярска Пылваского уезда, волости Меремяэ Выруского уезда, а также исторических деревнях сету в районе Лухамаа волости Миссо поддержали образование волости Сетомаа.

По результатам проведенного опроса, в поддержку создания единой волости высказались более 76% участников опроса, явка на котором превысила 50%.

По словам министра госуправления Михаила Корба, такая высокая явка стала рекордной среди аналогичных опросов по административной реформе, проводившихся в других местах Эстонии. "Результат опроса ясен. Я предложу правительству создать волость Сетомаа", - сказал Корб.