Алайыэ не считает себя ответственной за неправильное решение EAS по хутору Эрма

Мария Алайыэ Фото: Postimees/Scanpix

Бывший руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Мария Алайыэ, комментируя принятое фондом неверное решение в отношении возврата суммы пособия, полученного OÜ Ermamaa на развитие туризма, сказала, что решение готовили юристы и другие ее подчиненные, которые интерпретировали все иначе, чем это делается сейчас.

На этой неделе EAS объявил, что руководство фонда ошиблось в марте 2012, когда принимало решение о том, что OÜ Ermamaa должно вернуть лишь 10% полученного от фонда пособия. Бывшая в то время руководителем EAS Мария Алайыэ, отвечая на вопрос радионовостей ERR, согласна ли она, что было принято неверное решение, сказала, что она никогда не была председателем правления предприятия EAS (она был членом правления фонда - ред).

"Следует сказать, что в EAS никто и никогда не принимает решения в одиночку. Если посмотреть, то, прежде всего, с этим пособием связаны люди, которые конкретно разговаривают с клиентом, там были заняты юристы, которые готовили решение для правления фонда", - пояснила Алайыэ. "Я подписала это решение, как член правления, который отвечал за сектор туризма, поскольку в соответствии с внутренним распорядком, решение подписывает член правления, отвечающий за этот сектор. Таким образом, ясно, что я не была председателем правления EAS".

Отвечая на вопрос, чувствует ли она ответственность за то, что случилось, Алайыэ ответила, что тут следует рассматривать несколько аспектов.

"Как я уже говорила, никто никогда не принимает решений в этой организации в одиночку. Ошибка была сделана как в 2012 году, так и в 2016 году. И EAS четко сказал, что эта ошибка не была преднамеренной, это была методическая ошибка", - сказала она.

Алайыэ пояснила, что в 2012 году посчитали, что имущество OÜ Ermamaa использовалось очень близко к заявленным в бизнес-плане целям, там принимались туристы, высокие представители разных стран, принимались журналисты, происходило знакомство с туристическим потенциалом Эстонии, проводились конференции и семинары. "Юристы EAS посчитали, что это должно быть принято во внимание при определении требования о возврате субсидии. Сегодня установлено, что это было методической ошибкой", - рассказала бывший член правления EAS.

Алайыэ согласна, что это была методическая ошибка. Вся проблема, по ее словам, началась с того, что основываясь на том, как понимались вещи тогда, пришлось принимать решение, которое было рассчитано на будущее, поскольку в противном случае в будущем этого сделать было бы уже нельзя.

"Этим решением установили вообще возможность в будущем требовать возврата денег, хотя в то время EAS на самом деле видел возможность того, что после 2017 года OÜ Ermamaa продолжит свою деятельность и хутор Эрма будет туристическим объектом после окончания второго срока президентства Ильвеса", - добавила она.

Бывший руководитель EAS не согласна с обвинением, что президенту сознательно сделали подарок.

ERR спросил у Алайыэ, считает ли она правильным снова претендовать на место руководителя канцелярии Рийгикогу, учитывая, что во время, когда она была в правлении EAS, было принято неверное решение по хутору Эрма, расплачиваться за которое придется налогоплательщикам Эстонии, она ответила, что обе эти вещи надо рассматривать совершенно отдельно.

По словам Алайыэ, сейчас ее цель - объяснить, как и почему в то время было принято такое решение.

После повторного вопроса, Алайыэ подтвердила, что она будет участвовать в конкурсе на замещение руководителя канцелярии Рийгикогу.