В Эстонии создают спецкомиссию для решения демографических проблем

Следующая перепись населения пройдет уже без прямых опросов жителей страны. Фото: Scanpix

Для решения демографического кризиса коалиционные партнеры намерены сформировать специальную комиссию в парламенте.

Ее основной задачей станет анализ проводимой в Эстонии и за рубежом политике народонаселения, и вынесение на основе исследований предложений по улучшению положения дел, передают во вторник, 24 января, утренние теленовости ETV+.

Инициаторы создания комиссии в пояснительной записке к проекту отмечают, что после восстановления независимости численность населения в Эстонии постоянно снижается, и происходящее требует вмешательства.

В числе прочего в обязанности комиссии будет входить мониторинг плана действий правительства в этой сфере, анализ использования денежных средств и вынесение соответствующих предложений.

Проект создания комиссии по делам народонаселения во вторник передадут на первой чтение в парламент.