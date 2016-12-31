Таллиннская скорая помощь не будет увеличивать число бригад в рождественские праздники

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

Таллиннская скорая помощь не видит необходимости в дополнительных бригадах на время рождественских праздников, однако на Новый год одна дополнительная бригада будет находиться в состоянии готовности.

"Обычно в Таллинне на Рождество число вызовов не растет, но на Новый год оно вырастает на 70-90%", – сказал BNS главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. По его словам, загруженными бывают только несколько часов, а не все сутки.

По словам Адласа, основными причинами вызовов являются полученные на улице травмы (падения, драки и легкие аварии), связанные с перееданием проблемы встречаются реже.