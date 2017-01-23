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Суд обязал Таллиннский порт выплатить Аллану Кийлю 24 000 евро

Айн Кальюранд и Аллан Кийль. Фото: Scanpix/Postimees/ERR
Cегодня 14:38
Рубрика: Эстония

В понедельник, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятию Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, отметив, что с учетом неустойки общая сумма составит 24 779,76 евро.

Однако в законную силу решение не вступило - его можно обжаловать в суде второй инстанции в течение 30 дней.

Как писал rus.err.ee, Аллан Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.

Ответчик - государственное предприятие Таллиннский порт - требует отклонить жалобу истца.

Напомним, 26 августа 2015 года КаПо задержала теперь уже бывших членов правления Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые могли получить в виде взяток крупные суммы.

Речь идет о сотнях тысяч евро в отношении первого, и миллионах - в отношении второго. В начале января прошлого года бывших руководителей Таллиннского порта отпустили под электронное наблюдение.

По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, уголовное дело будет передано в суд в первой половине 2017 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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