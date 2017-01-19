Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Сегодня, 12 января, в эфире ETV+ выйдет первый выпуск передачи журналистских расследований "Инсайт".

Передача общей продолжительностью 20-25 минут будет выходить в эфир по четвергам в 20:30 и состоять из трех сюжетов.

Темы первой передачи:

- Преступление и наказание. Закон в Эстонии позволяет оттянуть срок тюремного заключения даже в том случае, если тебя обвинили в убийстве. Как такое возможно и кто же выносит окончательный вердикт – в первом сюжете.

- Во сколько раз объем финансирования спасателей-добровольцев меньше необходимого и какой техникой они вынуждены сегодня пользоваться. Почему на вызовы может приехать практически музейный экспонат?

- Коррупция, халатность, полная некомпетентность врачей. Или на столичный городской приют вновь пытаются повесить всех собак? Чем может обернуться смерть домашнего любимца?

Шеф-редактор и один из ведущих "Инсайта" Дмитрий Пастухов. С ним в команде – журналисты Илья Дочар и Артур Захаров, режиссер Екатерина Минькова и продюсер Ольга Кяо.

Команда "Инсайта" очень надеется на активную обратную связь телезрителей и будет благодарна за любые наводки, идеи, темы для будущих сюжетов. Связаться с редакций можно по адресу insight@err.ee и телефону 628 4095.