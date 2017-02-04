Свободная партия призывает не подписывать договор по Rail Baltica

Свободная партия Эстонии была учреждена 20 сентября 2014 года. Фото: Postimees/Scanpix

Совет представителей Свободной партии считает, что политическое делопроизводство и принятие решений по проекту трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltica (RB) велось не по нормам жизни демократической Эстонии 21-го века, поэтому премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) следует взять паузу и не подписывать договор по Rail Baltica.

“Прискорбным образом тематикой RB злоупотребили для того, чтобы бросить тень на активистов, ставящих разумные вопросы по поводу проекта, для того, чтобы организовать пропагандистскую одностороннюю атаку, полностью забыв об общенародном обсуждении — а именно оно должно предшествовать одной из крупнейших строек века в Эстонии, - подчеркивается в письме Юри Ратасу от оппозиционной Свободной партии. - До сих пор не найден справедливый вариант компенсации участков земли, которые будут отчуждены в пользу проекта строительства трассы".

Свободная партия предложила обнародовать все документы, решения и исследования по проекту, а также исходные задания по нему. Организация ранее неоднократно подвергала критике секретность, за которой правительство и чиновники скрывали от общественности связанные с проектом магистрали решения и исследования. Свободная партия выступает в поддержку гражданского движения "Открыто о Rail Baltica" и других, поднимающих касающиеся жителей Эстонии вопросы, на которые до сих пор не даны четкие ответы.

Включенные в письмо Юри Ратасу положения были приняты на состоявшемся в субботу VII заседании совета Свободной партии.