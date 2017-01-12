Департамент: дорожные условия хорошие, но видимость из-за метели и снега ограничена

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Рано утром в четверг, 5 января, дорожные условия на основных государственных шоссе были хорошими, но водителям надо считаться с зимними дорожными условиями. Местами видимость ограничивает снегопад и метель, предупредили в Департаменте шоссейных дорог.

Согласно прогнозу погоды, днем будет переменная облачность. Местами пройдет снег, будет мести поземка.

Вероятность скользких участков пути наиболее высока на мостах, виадуках, отрезках шоссе, пролегающих между лесами, на перекрестках, полосах разгона и торможения, вблизи автобусных остановок и на железнодорожных переездах.

Дополнительную информацию о дорожных условиях можно узнать на сайте Департамента шоссейных дорог.