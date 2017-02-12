Школу по интересам Тондираба возглавил Сергей Пчелкин

По образованию Сергей Пчелкин математик. Фото: vk.com

Директором расположенной в столичном районе Ласнамяэ школы по интересам Тондираба, которая распахнет свои двери 1 сентября, стал 31-летний Сергей Пчелкин.

Соответствующее распоряжение на этой неделе утвердила мэрия Таллинна.

Сергей Пчелкин стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии директора муниципальной школы по интересам Тондираба.

Вторник, 31 января, был его последним рабочим днем на посту заведующего Ласнамяэским молодежным центром.

С 2009 года Пчелкин состоит в единолично правящей в Таллинне Центристской партии. В 2013 году он баллотировался в столичное горсобрание, получил 151 голос в округе №5 (район Мустамяэ) - для попадания в законодательный орган этого не хватило.

Новая школа по интересам разместится в здании бывшей средней школы Тондираба на улице Пунане, 69. Она начнет прием учеников с 1 сентября 2017 года.

В новой школе по интересам будут работать 24 учителя.