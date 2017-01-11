В Пярну на пешеходном переходе появилась система, сообщающая о приближении людей

Пярнуская фирма разработала и установила на одном из пешеходных переходов в городе новую систему, которая значительно улучшает безопасность движения. Теперь в рамках "народного бюджета" авторы идеи надеются оборудовать еще 10 пешеходных переходов подобной новинкой, передает "Актуальная камера".

Авторы изобретения - Урмас Мяэ, Тармо Раннак и Кади Кёстер-Хансумяэ - тестируют новую систему, установленную на пешеходном переходе рядом со школой "Май", уже около года. Результаты - положительные. Система оборудована термокамерой, которая реагирует на температуру тела человека в определенном радиусе, и дает знать о приближении пешехода к "зебре". Как только к переходу подходят дети или взрослые, дорожные знаки начинают светиться и мигать, давая знать водителям, что нужно быть готовым к торможению.

"Несомненно, данная система - хороший помощник для слабовидящих, для людей с особыми потребностями, для детей. Я вижу за ней будущее", - считает руководитель фирмы Safelight Тармо Раннак.

Представители полиции также положительно оценивают данную разработку. Они уверены, что знаки, которые в прямом смысле слова "оживают" при приближении пешехода, повысят безопасность на дорогах.

"Это очень хороший инновационный пример того, как мы можем повысить безопасность дорожного движения. Чтобы с пешеходами ничего не случилось, когда они переходят дорогу", - пояснил руководитель службы надзора за дорожным движением Пярнуского отделения полиции Сандер Перемеэс.

Изобретатели надеются, что предложенное ими решение найдет широкое применение и докажет свою эффективность не только в Пярну, но и в других городах Эстонии.

"Мы представляли эту систему в Тарту, Вильянди, Таллинне. Общались с Департаментом шоссейных дорог. И везде прием был позитивным", - рассказал автор изобретения Урмас Мяэ.

Сегодня авторы разработки получили и первое официальное признание.

"Департамент шоссейных дорог наградил нас грамотой за разработку этой системы и за проявленную инициативу", - сообщил Тармо Раннак.

Теперь в рамках "народного бюджета" изобретатели надеются получить поддержку пярнусцев и установить инновационные устройства еще на 10 пешеходных переходах в летней столице.