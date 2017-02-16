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Директор Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер: наградив меня, Эстония сказала "спасибо" выбравшим путь интеграции русским

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:38
Рубрика: Эстония

По словам директора Аннелиннаской гимназии в Тарту Хийе Ассер, которую президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила наградить орденом Белой звезды, этой наградой Эстонское государство выражает признательность всем русскоязычным жителям страны, которые выбрали путь интеграции, двуязычия и лояльности.

Работать в Тартускую Аннелиннаскую гимназию нынешний кавалер ордена Белой Звезды IV степени Хийе Ассер пришла в 1984-ом году — учителем эстонского языка как иностранного. В начале девяностых ее школа стала пионером программы языкового погружения, сообщила в четверг, 9 февраля, "Актуальная камера".

Как отмечает опытный педагог, тогда эта идея казалась опережающей свое время, но 10-15 лет спустя методику начали использовать по всей Эстонии.

"Успех нашей школы связан с тем, что этот смелый шаг был сделан очень своевременно и, что еще важнее, хватило терпения и опять-таки смелости держаться на этой линии все эти двадцать с лишним лет", - считает Ассер.

На пост директора Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер была назначена в 2008 году. Ее родной язык отличается от родного языка большинства сотрудников и учеников единственной в Тарту русскоязычной гимназии, но это обстоятельство прекрасно соответствует той модели, которой придерживается лауреат государственной награды.

"Я поняла, что это моя судьба и моя миссия, и сегодня думаю, что именно так должно быть в нашей школе и в моей жизни. Идея нашей школы — связывать разные языки и разные национальности, это значит, что носитель одного языка или носитель другого языка могут быть во всех ролях в нашей школе", - сказала директор гимназии.

По мнению госпожи Ассер, вручаемая ей награда является признанием для всех русскоязычных жителей Эстонии, которые выбрали путь интеграции.

"Я думаю, что этой наградой мне Эстонское государство хотело сказать "спасибо" той части русскоязычных людей в Эстонии, которые выбрали путь интеграции, выбрали путь двуязычия и лояльности Эстонской Республике, поэтому я очень высоко ценю эту награду", - подчеркнула она.

Андрей Крашевский
Редактор

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