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Патрульных полицейских в Эстонии хотят вооружить электрошокерами

Электрошоковый пистолет. Фото:Scanpix/AFP
Cегодня 15:33
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры. Электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.

Первоначально департамент планирует приобрести примерно сотню электрошокеров и зарядов к ним, ожидаемые по тендеру предложения - 100 000 евро стоимости электрошокеров и 72 000 евро стоимости зарядов.

Как сообщил ответственный в департаменте за вооружение Герог-Томек Трушкин, электрошокеры являются табельным оружием полиции с 2008 года, электрошоковые пистолеты используются спецподразделением полиции уже несколько лет.

По словам Трушкина, речь об этом шла уже давно, но не было средств в госбюджете.

"Электрошоковое оружие планируем использовать прежде всего патрульными службами. Судя по опыту других стран, электрошокеры можно использовать как для обеспечения безопасности в отношении заключенных, так и в критических ситуациях, когда требуется вмешаться, остановить нападение и задержать преступника",- сказал Трушкин.

Артур Тооман
Редактор

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