logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Окружной суд Таллинна считает ограничения на работу баров в Старом Таллинне законным

Бар Valli - одно из десяти заведений Старого города, обратившихся с иском в суд. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:22
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Таллиннский окружной суд, как и административный суд столицы, в четверг не удовлетворил жалобы фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ на введенные властями Таллинна ограничения по продаже алкоголя; новое соответствующее решение суд принял также и в отношении собственника бара Dubliner, фирмы M&A Pubid OÜ.

Окружной суд пришел к выводу, что решение Таллиннской мэрии по отношению ко всем перечисленным предприятиям является законным. Суд счел вероятным, что ограничения по времени на продажу алкогольных напитков, а также на проведение развлекательных программ и на услуги питания позволят сократить количество людей, собирающихся в ночное время на улицах Суур-Карья, Мюйривахе и Вана-Пости. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

"В результате снизится уровень шума — как воспроизводимой в барах музыки, так и выкриков на улице. Можно также предположить, что в районе сократится количество правонарушений и проступков. Распоряжением властей действительно ограничиваются свобода предпринимательства и право собственности подателей жалобы, однако заинтересованность людей в сохранении неприкосновенности своего дома и защиты здоровья, а также интерес общественности к тому, чтобы формировать безопасную среду, без сомнения, весомее заинтересованности подателей жалобы получить прибыль побольше", - добавила Вилу.

Окружной суд не удовлетворил жалобу, поданную фирмой M&A Pubid OÜ, которую ранее удовлетворил административный суд. По оценке окружного суда, в отношении мест продажи услуг фирмы M&A Pubid OÜ не имеют место обстоятельства, которые как-то отличали бы их от других предприятий. То, что время работы торговых мест M&A Pubid OÜ короче некоторых других точек общепита в этом же районе, не является весомым аргументом.

Свидетели в суде подтвердили, что беспокоящая людей активность продолжается и после того, как официально бары уже закрылись. Окружной суд пришел к выводу, что ограничения, установленные на экономическую деятельность подателя жалобы, не являются непропорциональными по отношению к подателю жалобы и распоряжение суда не нарушает принцип равного обращения. Профиль деятельности и клиенты мест продажи услуг M&A Pubid OÜ, по крайней мере, после полуночи, не отличается сколько-нибудь от организации работы других таких учреждений, а также поведения их клиентов, в том числе, и на улице.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя, затрагивающие десяти баров в Старом городе, в их числе, и бара Shooters.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечения ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы десяти баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезают время работы баров и ставят под вопрос возможности продолжать бизнес.

Стороны судебного процесса могут подать кассационную жалобу на решение суда не позднее 6 февраля.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 04.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В центре Тарту появится парковочный дом
 foto
Таллиннский трамвай может быть продлен до пассажирского порта и поселка Юри
 foto
В Пярну на пешеходном переходе появилась система, сообщающая о приближении людей

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле