Окружной суд Таллинна считает ограничения на работу баров в Старом Таллинне законным

Бар Valli - одно из десяти заведений Старого города, обратившихся с иском в суд. Фото: Postimees/Scanpix

Таллиннский окружной суд, как и административный суд столицы, в четверг не удовлетворил жалобы фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ на введенные властями Таллинна ограничения по продаже алкоголя; новое соответствующее решение суд принял также и в отношении собственника бара Dubliner, фирмы M&A Pubid OÜ.

Окружной суд пришел к выводу, что решение Таллиннской мэрии по отношению ко всем перечисленным предприятиям является законным. Суд счел вероятным, что ограничения по времени на продажу алкогольных напитков, а также на проведение развлекательных программ и на услуги питания позволят сократить количество людей, собирающихся в ночное время на улицах Суур-Карья, Мюйривахе и Вана-Пости. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

"В результате снизится уровень шума — как воспроизводимой в барах музыки, так и выкриков на улице. Можно также предположить, что в районе сократится количество правонарушений и проступков. Распоряжением властей действительно ограничиваются свобода предпринимательства и право собственности подателей жалобы, однако заинтересованность людей в сохранении неприкосновенности своего дома и защиты здоровья, а также интерес общественности к тому, чтобы формировать безопасную среду, без сомнения, весомее заинтересованности подателей жалобы получить прибыль побольше", - добавила Вилу.

Окружной суд не удовлетворил жалобу, поданную фирмой M&A Pubid OÜ, которую ранее удовлетворил административный суд. По оценке окружного суда, в отношении мест продажи услуг фирмы M&A Pubid OÜ не имеют место обстоятельства, которые как-то отличали бы их от других предприятий. То, что время работы торговых мест M&A Pubid OÜ короче некоторых других точек общепита в этом же районе, не является весомым аргументом.

Свидетели в суде подтвердили, что беспокоящая людей активность продолжается и после того, как официально бары уже закрылись. Окружной суд пришел к выводу, что ограничения, установленные на экономическую деятельность подателя жалобы, не являются непропорциональными по отношению к подателю жалобы и распоряжение суда не нарушает принцип равного обращения. Профиль деятельности и клиенты мест продажи услуг M&A Pubid OÜ, по крайней мере, после полуночи, не отличается сколько-нибудь от организации работы других таких учреждений, а также поведения их клиентов, в том числе, и на улице.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя, затрагивающие десяти баров в Старом городе, в их числе, и бара Shooters.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечения ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы десяти баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезают время работы баров и ставят под вопрос возможности продолжать бизнес.

Стороны судебного процесса могут подать кассационную жалобу на решение суда не позднее 6 февраля.