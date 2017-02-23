Пярнуские спасатели помогли заблудившемуся рыбаку выбраться на берег

Рыбак на льду. Иллюстративное фото Фото: Scanpix/Postimees

Сообщение поступило в 18:00. По словам звонившего, мужчина, отправившийся рыбачить в Пярну из Латвии, вышел на лед вместе со спутниками около улицы Хирве, но потом отделился от компании. Предположительно, он мог находиться на расстоянии приблизительно 10-12 километров. Полицейские морские спасатели начали поиски заблудившегося на мотосанях рыбака, находясь с ним в контакте. С помощью полицейских мужчина смог найти правильное направление. В 21:37 он добрался до берега в районе Рейу. Медицинская помощь 64-летнему рыбаку не потребовалась.

Полиция напоминает, что выход на лед Пярнуского залива опасен. В собой надо взять навигационные приборы, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке, а также спасательные средства.