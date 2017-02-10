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Охотники заплатят за порчу леса дикими животными почти 30 000 евро

Охотник. Postimees/Scanpix
Cегодня 11:42
Рубрика: Эстония

Охотникам второй год подряд придется компенсировать государственному управлению лесами RMK ущерб, который наносят лесу дикие животные. Эта обязанность исходит из принятого в 2013 году закона об охоте. Если в 2015 году охотники заплатили 5400 евро, то в 2016 году эта сумма выросла до 30 200 евро, из которой они должны заплатить 28 300 евро, остальную часть вернут работой.

RMK выставил 31 января 2017 года счет 12 охотничьим объединениям за вред, причиненный дикими животными государственным лесам в прошлом году. Счета представлены за ущерб 39 гектарам леса, на которых весной RMK придется высадить новые деревья.

Заведующий отделом охотничьего надзора RMK Калев Мяннисте отметил, что в 2016 году вред, причиненный дичью, оказался на пятую часть меньше, чем в 2015 году. Однако увеличились площади, нуждающиеся в восстановлении.

В прошлом году повреждения, причиненные государственным лесам дикими животными, RMK компенсировали девять охотничьих объединений. Востребованная сумма тогда составляла 5400 евро за посадку новых деревьев на 15 гектарах. Планируемые нынче работы на 39 гектарах обойдутся в 30 200 евро. Из этой суммы охотничьи объединения должны будут выплатить 28 300 евро, а остальную часть они компенсируют работой. "По сравнению с прежним временем, нынешние работы дороже, потому что пропорционально приходится больше высаживать новых лесов, а не дополнять существующие, как это было в прошлом году", - пояснил Мяннисте. Основной вредитель в эстонских лесах – это лось, который поедает саженцы деревьев.

Из уездов самые большие потери понесли леса Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пыльвамаа. На них пришлось 42% всех серьезных потерь от диких животных. В этом году ущерб, нанесенный дикими животными, охотники будут компенсировать RMK второй год подряд - соответствующий договор был заключен после того, как в 2013 году вступил в действие закон об охоте. Всего RMK заключил договоры об использовании для охоты государственных земель с 325 пользователями охотничьих угодий.

В 2016 году дикие животные нанесли ущерб государственным лесам на территории в 536 га, а в 2015 году существенный вред лесным культурам был причинен молодым лесам на площади в 654 гектара. Счета за вред, причиненный дикими животными, представляются охотникам в случае, если пострадавшая территория нуждается в обновлении и дополнении, и при этом не вызывает сомнения, что ущерб причинен в период действия договора с RMK. Ущерб оценивает Департамент охраны окружающей среды. 

Артур Тооман
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