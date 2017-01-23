Певкур об идее Суклеса идти на выборы со своим списком: будем думать, как поступать

По словам Певкура, до местных выборов еще далеко. Фото: ERR

Председатель Партии реформ Ханно Певкур заявил, что политическая сила пока не знает, как реагировать на идею мэра Хаапсалу, реформиста Урмаса Суклеса идти на предстоящие муниципальные выборы со своим списком.

Об этом в понедельник, 16 января, он сказал в интервью корреспонденту новостной программы "Актуальная камера" (ETV+), заверив, что Партия реформ планирует выставить свои списки по всем избирательным округам.

Что касается таких сомневающихся как мэр Хаапсалу, то в их отношении партия пока тактику не вырабатывала, сказал Ханно Певкур.

"Сегодня этой тактики нет, потому что выборы еще далеко. И, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос в правлении партии, и тогда посмотрим, как поступать", - добавил лидер Партии реформ.

Центрист, некогда председатель горсобрания Хаапсалу, а сегодня депутат Рийгикогу Яанус Карилайд уверен, что без Суклеса Партия реформ получит лишь третье или четвертое место на выборах в Хаапсалу.

"Если Партия реформ не придет к согласию со своими членами, то у Центристской партии имеются все шансы выиграть выборы в Хаапсалу. Кто из партий займет второе и третье места, сложно оценить, потому что под управлением Урмаса Суклеса Партия реформ была нашим главным конкурентом. У них было 8 мандатов из 21 и у Центристской партии 6 мандатов из 21", - сказал Карилайд.

Ранее портал rus.err.ee написал, что мэр Хаапсалу, реформист Урмас Суклес не исключает возможности на грядущих выборах в органы местных самоуправлений будет баллотироваться не в рядах родной партии, а по собственному избирательному списку.

На выборах 2013 года Урмас Суклес показал лучший результат в Хаапсалу, получив 811 голосов. Это почти в два раза больше, чем занявшего вторую строчку центриста Пеэтера Викманна, которого поддержали 423 избирателя.

В местном горсобрании у реформистов 8, у центристов - 6, у IRL - 5, а у соцдемов - 2 мандата.