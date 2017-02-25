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Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек

Video
Дарья Денисова
Cегодня 20:39
Рубрика: Эстония

Дом призрения в Сымера, где проживает 350 человек, закрывают, несмотря на протест островитян. Учреждение обеспечивало работой более ста человек, многие из которых трудились там с самого начала. Сотрудники заведения признаются, что для них это место стало родным домом.

Министерство социальных дел планирует к 2020 году закрыть дом призрения, в котором сегодня обитают 350 клиентов. Волость, на чьей территории находится это заведение,пыталась смягчить полное закрытие дома, который действовал 40 лет, и обращалась за этим к четырем разным министрам. Но все безуспешно, передает "Актуальная камера".

"Остаться на прежнем месте, по нашему мнению, люди не могут. Реорганизация и была придумана из-за того, что люди с особенными потребностями не могут там получить нужные им услуги. И в этом здании мы не так часто делали ремонт", - поясняет глава AS Hoolekandeteenused Маарьйо Мяндмаа.

Старейшина Ляэне-Саареской волости Тийна Лукс согласна с тем, что для работников и клиентов нужны особые, человеческие условия. Однако все же надеется, что реорганизацию удастся провести частично.

"Дом в Сымера с меньшим количеством клиентов мог бы работать и на старом месте. Люди могли бы здесь продолжать. Одно дело - это остаться здесь, а второе - чтобы таких домов становилось в уездах больше, чем планировалось", - говорит Лукс.

Первая группа переедет к концу этого года. Большой переезд планируется на 2018 и 2020 года. Однако, кроме клиентов, есть еще и 140 сотрудников дома, которым вскоре тоже придется покинуть это место. Но, несмотря на это, работники больше переживают за своих подопечных.

"Живущие рядом люди уже привыкли к нашим клиентам, и мы сами к ним привыкли. Не представляю себе, как дальше. Я сама проработала здесь много времени и поэтому всё это очень тяжело", - отмечает старший работник дома призрения Сымера Улви Халлик.

Теперь клиентов отвезут на материк. Я думала о том, откуда они возьмут персонал, который сразу сможет с ними заниматься. Здесь работают особые люди, а таких найти непросто.

Полный переезд клиентов дома Сымера планируется в город Курессааре в 2020 году.

Виктор Сольц
Редактор

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