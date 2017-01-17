Объявлен конкурс на масштабную реконструкцию развязки в Хааберсти

Перекресток Хааберсти. Фото: Postimees/Scanpix

В Таллинне объявлен конкурс на реконструкцию транспортной развязки в Хааберсти, предусматривающей строительство длинного виадука и двух пешеходных туннелей.

Срок подачи заявок истекает 20 февраля, а заключение подрядного договора на строительство намечено на начало мая, сообщила во вторник, 10 января, пресс-служба столичной мэрии.

Проект предусматривает строительство двух туннелей: под улицей Эхитаяте теэ длиной 38 метров и под Палдиским шоссе длиной 54 метра. Велосипедно-пешеходные дорожки будут отходить от развязки по всем направлениям.

Кроме того, над перекрестком с круговым движением предусмотрено строительство 277-метрового виадука, соединяющего две части Палдиского шоссе.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, виадук, проезжая часть и тротуары на Палдиском шоссе на отрезке от улицы Мыйза до улицы Пикалийва должны быть в основном готовы к эксплуатации уже к октябрю 2017 года.

Работы по строительству перекрестка с регулируемым движением, туннеля под улицей Эхитаяте теэ и улицы Раннамыйза теэ до улицы Лыука должны быть завершены в августе 2018 года.

В общей сложности предстоит создать около 70 000 квадратных метров проезжей части, около 17 000 квадратных метров дорожек для пешеходов и легкого транспорта, а также озеленить территорию на площади 48 000 квадратных метров.

Стоимость проекта составляет 19,7 млн евро. Работы на 85% будут профинансированы из средств Европейского фонда сплочения.