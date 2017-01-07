Минюст планирует представить свою концепцию президентских выборов в январе 2017 года

Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты. Изменения необходимы также и потому, что административная реформа повлияет на количество выборщиков. Что и как следует поменять, выясняла "Актуальная камера".

Сокращение волостей и уездов вследствие административной реформы в свете президентских выборов означает, что, достигнув стадии избирательной коллегии, выборщиков из местных самоуправлений будет гораздо меньше. Примерно столько же, сколько сегодня членов парламента - то есть около ста, а не 234, как сейчас, говорит министр юстиции Урмас Рейнсалу.

"Действующая коалиция договорилась, что в порядок проведения президентских выборов следует внести изменения. Насколько масштабные будут изменения, зависит от того, как будут поддержаны те или иные идеи. В повестке три вопроса. Первый вопрос самый маленький, но он может забокировать весь ход выборов в коллегии выборщиков, как мы это уже видели на прошедших выборах. Я имею в виду возникшее патовое положение, когда выборы снова перемещаются в парламент. Здесь надо решить, стоит ли ради этого менять Конституцию“, - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Второй вопрос, по мнению министра, касается принципиального изменения - доверить ли выборы президента народу. И в-третьих, следует подумать, а может оставить все как есть или даже уменьшить круг выборщиков. Депутат Юри Адамс говорит, что изменение порядка, когда волость посылает 1 выборщика, а крупные города по несколько своих представителей, приведет к тому, что количество выборщиков из регионов сократится более, чем вдвое и это очень сильно не понравится местным самоуправлениям.

"Значимость выборщиков следует в таком случае увеличить. Но это относительно сложный вопрос, что станет с президентскими выборами. Мы уже назвали две вещи - надо поменять так, чтобы так или иначе в одном из выборных органов президент был бы выбран. Чтобы не было такого, что выборы возвращаются в Рийгикогу", - считает депутат Рийгикогу от Свободной партии

Лия Хянни, один из авторов Конституции говорит, что для начала следует определить какое соотношение депутатов Рийгикогу и выборщиков от органов местного самоуправления должно быть.

"Тогда надо просто изменить Закон о президентских выборах и сказать, что от каждого самоуправления может быть и больше, чем один представитель, как предусматривает сейчас закон. Сейчас должен быть по меньше мере один представитель от каждого самоуправления и от больших городов больше представителей. Но мы можем свободно сделать, чтобы от каждого самоуправления было по два представителя. И по-моему, это справедливо. Тогда в коллегию выборщиков от волостного собрания местного самоуправления войдут как представитель правящего союза, так и представитель местной оппозиции", - пояснила бывший депутат Рийгикогу Лия Хянни.

Министерство юстиции планирует предоставить общественности свою концепцию проведения президентских выборов к концу января наступающего года.