В Эстонии задержали грабителя из Латвии

Валга Фото:Valgamaalane/Scanpix

В Валга полиция 17 января арестовала грабителя из Латвии. Преступника, отобравшего у жительницы эстонского города ювелирные украшения, нашли по горячим следам в тот же день.

Полиция 17 января получила сообщение об ограблении женщины в одной из квартир на улице Кеск в Валга. Грабитель, угрожая знакомой женщине, отобрал у нее ювелирные украшения и убежал. Примерная стоимость украденного 1300 евро. Со своей добычей грабитель собирался скрыться в соседней Латвии, однако полиция успела его задержать. Часть украденных вещей была обнаружена у грабителя.

Правонарушителем оказался 30-летний гражданин Латвии. В Эстонии он судимостей не имеет, однако прокуратура попросила суд об аресте подозреваемого на время следствия, поскольку мужчина неоднократно наказывался в Латвии за кражи и преступления, связанные с наркотиками.