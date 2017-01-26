От гриппа в Эстонии скончались 14 человек

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По данным девяти больниц во время сезона гриппа в интенсивном лечении нуждались 48 пациентов, а погибли 14. Выросший за неделю показатель смертельных случаев связан не с вирулентностью или опасностью циркулирующих вирусов гриппа, а с тем, что теперь вместо пяти больниц данные предоставляют девять медицинских учреждений Эстонии, отметили в Департаменте здоровья.

Среди погибших от гриппа – один семимесячный ребенок, остальные – люди старше 65 лет.

Число обратившихся к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей на прошлой неделе изменилось незначительно по сравнению с данными за предыдущую неделю. По данным за первые две недели января можно сказать, что заболеваемость гриппом в Эстонии стабилизировалась, но пока еще остается на относительно высоком уровне, отметили в ведомстве. О снижении заболеваемости гриппом пока говорить рано. Интенсивность заболеваемости оценивают как среднюю, распространение – широкое.

На прошлой неделе по данным пяти больниц сообщалось, что в Эстонии от гриппа скончались 7 человек.