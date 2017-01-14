Снегопад и метель в субботу существенно затруднят движение по дорогам Эстонии

Фото: Сийм Лыви/ERR

В субботу с утра условия движения по крупнейшим автодорогам Эстонии были хорошими, однако в течение дня снегопад и метель существенно затруднят действия участников движения.

В пресс-службе Департамента шоссейных дорог отметили, что также по прогнозу на островах в течение дня пройдет мокрый снег, на дорогах возможен гололед. Таким образом, водители должны считаться с зимними условиями на дорогах по всей территории Эстонии.

Департамент напоминает водителям, что перед выездом полезно ознакомиться с текущей информацией о состоянии дорог в приложении по адресу www.tarktee.ee.

Для планирования и получения оперативной информации о положении на дорогах можно также пользоваться мобильным приложением Waze.