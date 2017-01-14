Снегопад и метель в субботу в Эстонии существенно затруднят дорожное движение
В субботу с утра условия движения по крупнейшим автодорогам Эстонии были хорошими, однако в течение дня снегопад и метель существенно затруднят действия участников движения.
В пресс-службе Департамента шоссейных дорог отметили, что также по прогнозу на островах в течение дня пройдет мокрый снег, на дорогах возможен гололед. Таким образом, водители должны считаться с зимними условиями на дорогах по всей территории Эстонии.
Департамент напоминает водителям, что перед выездом полезно ознакомиться с текущей информацией о состоянии дорог в приложении по адресу www.tarktee.ee.
Для планирования и получения оперативной информации о положении на дорогах можно также пользоваться мобильным приложением Waze.
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