Стрельба в гостинице "Метрополь": один из объявленных в розыск мужчин задержан

Фото: полиция

Полиция сообщила об аресте на 48 часов одного из объявленных в розыск мужчин, связанных с этим инцидентом.

Задержан темноволосый мужчина, передает Rus.Postimees.

2 февраля примерно в 14:00 в центре Таллинна на улице Розени в находящемся в квартале Ротерманна отеле "Метрополь" произошла стрельба, в результате которой был ранен 45-летний мужчина. Между стрелком и его жертвой возникла драка, в ходе которой один из мужчин достал пистолет и выстрелил 45-летнему мужчине в левую ногу. Пострадавшего увезли в больницу, откуда его тем же вечером отпустили домой на домашнее лечение.

Полиция по-прежнему разыскивает мужчину в возрасте примерно 50 лет, который, согласно подозрениям, открыл стрельбу.