Прокурор потребовал для убившего в Палдиски мужчину подростка 10 лет тюрьмы
В понедельник, 6 февраля, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте ходатайствовала об максимальном наказании для несовершеннолетнего молодого человека, который осенью прошлого года убил мужчину в Палдиски.
Если совершеннолетнего человека за убийство суд может приговорит к пожизненному тюремному заключению, максимальное наказание для несовершеннолетнего — десять лет тюрьмы, сообщает Rus.Postimees.
Защитник Аво Гребе просит переквалифицировать обвинение на спровоцированное убийство. Заседание суда пройдет 6 марта.
Как сообщал rus.err.ee ранее, 30 октября 2016 года на улице Раэ 17-летний молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и ударил его ножом 11 раз. Жертва скончалась от полученных травм на месте. Подросток был задержан на следующий же день после преступления, еще через два дня суд вынес решение о взятии подозреваемого под стражу.
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