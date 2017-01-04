Эстония выступает за более широкое использование полученных из космоса данных

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Министерство экономики и коммуникаций представило точку зрения Эстонии относительно Европейской космической стратегии. Эстония выступает в числе прочего за более широкое использование полученных из космоса данных.

"Мы поддерживаем платформу спутниковых данных Copernicus, создающую условия для развития дистанционного мониторинга и основанных на этом бизнес-модулей и форм предпринимательства. Эстония имеет при этом ряд очень специфических преимуществ — опыт десятилетиями проводившегося дистанционного мониторинга и конкурентоспособность в сфере IT",- говорится в пояснительной записке министерства.

Эстония также выступает за то, чтобы наряду с крупными предприятиями доступ к космической сфере получили и малые предприятия.

Согласно планам на 2016-2020 годы целями Эстонии в космической сфере являются развитие экспортного потенциала космических технологий, внедрение в стране программы дистанционного мониторинга Земли Copernicus и спутниковой навигационной программы Galileo.

Как отмечает министерство, основным вопросом по-прежнему остается вопрос рационального использования космического ресурса для общества и экономики. Mинистерство считает, что космос является частью бесценной глобальной сети, вовлекающей все больше и больше новых предприятий частного сектора.

"Данные — это как бы новая валюта, которая действует также и в сфере космоса",- говорится в пояснительной записке.

Новая Европейская космическая стратегия была опубликована 26 октября. Согласно стратегии, следует максимизировать космические льготы для общества и экономики, создать благоприятные условия для развития конкурентоспособности и инновативности космического сектора, укрепить автономность доступа и безопасного использования в обществе космических данных и усилить глобальную роль ЕС в качестве важной силы в космосе.