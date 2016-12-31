В квартире в Таллинне от бенгальских огней загорелась елка

Сегодня в квартире дома, расположенного по бульвару Сыпрузе, от бенгальских огней загорелась елка, и огонь распространился по всей комнате. Спасателям удалось погасить огонь.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре сегодня в 16:19. Пожар начался с зажженных на елке бенгальских огней.

"Ель была сухой и закреплена таким образом, что воды внизу не было. И она мгновенно воспламенилась сама, как бенгальский огонь. Пламя уже распространилось по всей комнате. Во время пожара дома были пять человек - трое взрослых и двое детей. Видя, что они сами не могут потушить огонь, все спрятались в спальне. Они не смогли открыть окно в спальной комнате и глава семейства разбил его с помощью детского письменного стола. К моменту прибытия спасателей вся семья выбралась из окна на крышу расположенного рядом автосалона. Спасатели помогли им спуститься с крыши", говорится в сообщении Пыхьяского центра спасения.

Двоих мужчин отвезли в больницу, женщина с двумя детьми осталась дома. Спасатели тушили огонь в течение примерно двадцати минут. Гостиной пожаром нанесен ущерб, вся квартира пострадала от дыма.

Спасательный департамент призывает всех к осторожности.