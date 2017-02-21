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Врагом налогоплательщиков назван фонд EAS

Хутор Эрма. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:59
Рубрика: Эстония

Звания "Враг налогоплательщика - 2016" удостоился Фонд развития предпринимательства (EAS). Вместе с тем "Друга налогоплательщика" не удалось выбрать второй год подряд.

Оба титула ежегодно присуждает Союз налогоплательщиков. На состоявшейся во вторник, 14 февраля, церемонии в Таллинне было объявлено, что по итогам 2016 года врагом налогоплательщика стал EAS. Нелестную награду фонд получил за свое решение не требовать с экс-президента Ильвеса возврата пособия на хутор Эрма, а также за вызвавшую не менее широкий шквал критики концепцию нового бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро.

"Эти два случая являются примерами того, как принимаются глупые решения. Они навредили не только репутации EAS, но и репутации всей Эстонии", - подчеркнули в Союзе налогоплательщиков.

Вместо титула "Друг налогоплательщика" союз решил дать специальную награду судье Таллиннского административного суда Кадриан Икконен. В декабре служитель закона вынесла решение, согласно которому требование пени с просроченной налоговой задолженности в размере 0,06% в сутки противоречит Конституции. Судья посчитала, что ставка пени должна быть не выше 0,03% в сутки.

По итогам 2015 года врагами налогоплательщиков признали политиков Михаила Стульнухина и Прийта Тообала. Титул друга тогда также не нашел своего обладателя.

Сергей Михайлов
Редактор

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