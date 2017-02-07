Вотум недоверия председателю столичного горсобрания Калеву Калло провалился

Калев Калло продолжит руководить горсобранием. Фото: Postimees/Scanpix

Во вторник, 31 января, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку спикера столичного парламента Калева Калло.

За вотум недоверия Калло проголосовали 17 депутатов, против - 45. На месте во время голосования присутствовали 62 из 79 депутатов.

Текст вотума недоверия был передан политику в минувший четверг. Его подписали 20 оппозиционных народных избранников из фракций Союза Отечества и Res Publica, Партии реформ и Социал-демократической партии.

По их оценке, в странах с развитой политической культурой человек, которому предъявлено обвинение в коррупции, не должен занимать столь высокий пост. Оппозиция надеялась, что после выдвинутых в свой адрес обвинений Калло добровольно подаст в отставку, но этого не произошло.

Сам Калев Калло причин для отставки не видит.