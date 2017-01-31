Маардускую гимназию закрыли на трехдневный карантин
В связи с резким увеличением числа больных детей и педагогов гимназии, по согласованию с Департаментом здравоохранения и Маардуской мэрией, с 24 по 26 января учебные занятия в помещениях Маардуской гимназии проходить не будут.
Обучение будет проводиться дистанционно через электронную школу. Текущая информация будет регулярно отражаться на домашней странице гимназии www.mgm.ee и в e-kool, сообщила городская управа Маарду.
Уроки в школе возобновляются 27 января.
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