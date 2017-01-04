Магазинам Rimi в Эстонии угрожали взрывом

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В среду вечером в Ляэнескую и Идаскую префектуру поступили сообщения об угрозе взрыва в одном из магазинов торговой сети Rimi.

В каком именно магазине находится бомба, в поступившем в 16:20 электронном письме в Ляэнескую префектуру, не уточнялось. В связи с угрозой были эвакуированы работники и посетители из магазинов Пярну, Хаапсалу, а в курессаареском Rimi была проведена проверка, передает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу полиции.

К 17:20 работникам и посетителям Rimi в пярнуском Kaubamajakas позволили вернуться в торговый центр, пишет Pärnu Postimees. К работе в обычном режиме вернулись и магазины в Пярну и Курессааре.

В 16:15 по электронной почте поступила угроза взрывом магазину Rimi, находящемуся в йыхвиском торговом центре Tsentraal. Пресс-секретарь Идаской префектуры сообщил Delfi, что к 17:55 магазин был проверен, и посетителям позволили вернуться в торговый центр.