На Чудском озере в районе Калласте обнаружено 118 браконьерских сетей

Рыбаки на Чудском озере. Иллюстративное фото Фото: Postimees/Scanpix

Сотрудники Инспекции по защите окружающей среды вытащили из Чудского озера 118 сетей без маркировки, в которых было несколько сотен килограммов рыбы. Поскольку установить, кому принадлежат сети, инспекторы не смогли, к ответственности никто не привлечен.

По мнению ведущего специалиста тартуского бюро Инспекции окружающей среды Ивара Вейдера, объем улова указывает на то, что сети ставили профессиональные рыбаки. Нелегальные сети были установлены по соседству с легальными, но никто из рыбаков не признался, чьи это сети.

Сейчас, по словам Вейдера, браконьеры используют торпеду для быстрой установки сетей подо льдом. За один раз в течение дня они могут установить до 60 промысловых сетей. По словам инспектора, на открытой воде рыбный промысел легче контролировать, чем подледный лов.

Инспекция продолжит рейды на Чудском озере. В случае поимки браконьеров им грозит штраф до 1200 евро.