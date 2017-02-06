Парламентская комиссия просит Госконтроль оценить проект восстановления Горхолла

Горхолл. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Парламентская спецкомиссия по контролю за госбюджетом под руководством Юргена Лиги ходатайствует о вынесении Госконтролем оценки планов перестроить Горхолл в конференц-центр. Предполагаемая стоимость проекта – 100 млн евро, из которых 40 млн должны быть выделены из госбюджета.

"Министры говорили о создании концертного зала и конференц-центра, о 20 000 дополнительных туристах и о том, что каждый из них оставит в Эстонии 1500 евро, чем обосновывали экономическую рентабельность строительства конференц-цента. При этом министры утверждали, что согласно исследованиям, именно Горхолл является наилучшим местом для конференц-центра", – описал председатель комиссии, реформист Юрген Лиги в ходатайстве, передает ERR Uudised.

Он добавил, что в то же время, если для реставрации "бывшего Дворца культуры имени Ленина" из бюджета в течение двух лет выделяют 40 млн евро, то на реставрацию вековых храмов остается по миллиону в год. "У нас нет сведений о том, чтобы министр культуры когда-нибудь отдавал предпочтение такому государственному учреждению для проведения мероприятий или же министр экономики предпочел бы такой государственный конференц-центр среди альтернативных расходов и строений", – значится в обращении к Госконтролю.

У владельца здания города Таллинна, по словам Лиги, также были другие предпочтения по бюджету, однако проект Горхолла немедленно одобрили как важнейшую государственную инвестицию.

Спецкомиссия по контролю за госбюджетом просит Госконтроль выяснить, насколько план финансово и по сути соответствует строительным планам государства и Таллинна в целом, а также отдельно контексту культурных и экономических инвестиций.

"Не было бы строительство отдельного конференц-центра в сотрудничестве с частным сектором дешевле и рациональнее, чем поддержка проекта Таллинна? Идет ли речь о возможном важнейшем месте проведения представлений для Эстонии и Таллинна, от которого можно ожидать многомиллионные доходы? Какой бы могла быть реальная рентабельность объекта?" – спрашивает комиссия.

По словам Лиги, оставляемые туристами в Эстонии суммы гораздо меньше, чем названные 1500 евро. Также число дополнительных туристов (20 000) заслуживает достоверной оценки.