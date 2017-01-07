31 декабря работодатели обязаны сократить рабочий день на три часа

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В последний день уходящего года работодатели должны сократить на три часа рабочий день для всех своих работников.

24, 25 и 26 декабря, а также 1 января являются государственными праздниками, которые, как правило, являются выходными днями для работников, сообщила Трудовая инспекция.

Если в силу хозяйственной деятельности работодателя или установленного для работника рабочего графика работа осуществляется в государственные праздники, то работодатель обязан оплачивать ее в двукратном размере.

Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, в случае частичной трудовой занятости, если обычно работник находится на работе в течение трех часов, в предшествующий государственному празднику день он не должен выходить на работу. Сокращение рабочего дня не зависит от того, позволяет ли это сделать хозяйственная деятельность работодателя или нет, это является не правом, а обязанностью работодателя.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо достичь соглашения с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный рабочий день. Если работник дает на это согласие, то лишние три часа работы в предпраздничный рабочий день считаются сверхурочными и оплачиваются в соответствии с законом или, по соглашению с работодателем, в полуторакратном размере. Если работник не согласен в предпраздничный день отработать полный рабочий день, то работодатель не имеет права его к этому принуждать.