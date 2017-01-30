СМИ: борьба за пост нового главы ERR обещает стать очень острой

ERR cуществует с 1 июня 2007 года, когда в одну организацию были объединены Эстонское телевидение и Эстонское радио. Фото: Postimees/Scanpix

Во вторник, 24 января, Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) объявит конкурс на замещение должности председателя правления организации. Если свои кандидатуры выставят все, о ком судачат в кулуарах, то борьба предстоит очень острая.

Об этом в понедельник сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Eesti Päevaleht.

По данным газеты, на место руководителя ЕRR может претендовать бывший глава фонда EAS Ханно Томберг, в свое время занимавший кресло в правлении ERR.

Не исключено, что свою кандидатуру выставит бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе, который, по данным издания, встречался с членами совета корпорации.

Вот уже несколько лет в ходе обсуждения темы будущего главы ERR в числе возможных кандидатов называют канцлера Министерства культуры Пааво Ныгене, а также члена правления Союза мясопереработчиков Марта Луйка.

Не исключено, что на высокий пост будет претендовать и член правления Starman Айво Адамсон.

С 2007 года ERR возглавляет Маргус Алликмаа. Очередной, пятилетний срок его должностных полномочий истекает 31 мая.