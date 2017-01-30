СМИ: борьба за пост нового главы ERR обещает стать очень острой
Во вторник, 24 января, Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) объявит конкурс на замещение должности председателя правления организации. Если свои кандидатуры выставят все, о ком судачат в кулуарах, то борьба предстоит очень острая.
Об этом в понедельник сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Eesti Päevaleht.
По данным газеты, на место руководителя ЕRR может претендовать бывший глава фонда EAS Ханно Томберг, в свое время занимавший кресло в правлении ERR.
Не исключено, что свою кандидатуру выставит бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе, который, по данным издания, встречался с членами совета корпорации.
Вот уже несколько лет в ходе обсуждения темы будущего главы ERR в числе возможных кандидатов называют канцлера Министерства культуры Пааво Ныгене, а также члена правления Союза мясопереработчиков Марта Луйка.
Не исключено, что на высокий пост будет претендовать и член правления Starman Айво Адамсон.
С 2007 года ERR возглавляет Маргус Алликмаа. Очередной, пятилетний срок его должностных полномочий истекает 31 мая.
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