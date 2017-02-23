Юри Ратас: микроклимат в Центристской партии сейчас хороший

Юри Ратас и журналист Ольга Шубин в студии "Радио 4". Фото: Андрей Хусаинов/ERR

Микроклимат в Центристской партии в настоящее время хороший, атмосфера – рабочая, заверил лидер политической силы Юри Ратас.

Об этом он сказал, выступая в четверг, 16 февраля, в прямом эфире "Радио 4".

"В Рийгикогу наша фракция работает вместе, обсуждаем вопросы, но, конечно, бывают разные мнения", - отметил Юри Ратас.

"В правительстве сейчас пять министров-центристов. Существует поддержка друг друга. Внутри правящей коалиции также доверительные отношения, хороший микроклимат, работаем", - добавил Ратас.

Комментируя отношения с оппозицией, Ратас напомнил, что еще осенью центристы сами были в Рийгикогу в оппозиции.

"Все идеи и предложения важны для нас", - заверил он.

Политик также сказал, что у него хорошие отношения с бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром, который недавно получил должность партийного историка.