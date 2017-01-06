Канцлер права: закон о "двух стульях" не противоречит Конституции

Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Сийм Лыви/ERR

Совмещение должностей члена Рийгикогу и члена собрания местного самоуправления не противоречит Конституции, утверждает канцлер права Юлле Мадизе, по оценке которой Основному закону соответствуют как Закон о статусе члена Рийгикогу, так и поправки к Закону об организации работы органа местного самоуправления.

Конституция позволяет одновременно исполнять обязанности как члена собрания местного самоуправления, так и депутата парламента. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 30 декабря, канцелярией канцлера права.

Успешное выступление на муниципальных выборах независимых избирательных союзов и кандидатов может помешать будущему политику баллотироваться на пост члена Рийгикогу, но не его вступлению в должность депутата волостного совета, считает Мадизе.

В случае введения запрета на совмещение должностей в городское или волостное собрание должен будет направиться замещающий член из того же предвыборного списка. Пост в горсобрании, завоеванный в ходе выборов депутатом парламента, не достанется ни одному из политических объединений.

Как считает канцлер права, нет никаких оснований подозревать, что замещающий член с меньшим количеством набранных на выборах голосов в решении местных проблем будет более независимым и сильным, чем депутат Рийгикогу из числа жителей волости или города, получивший мандат от своих избирателей.

По мнению Юлле Мадизе, если есть желание четко разграничить лидеров местной общины и государственных лидеров, то надо ввести соответствующие ограничения на возможности баллотироваться. Ситуация, создающая благоприятные условия для появления накануне выборов "подсадных уток" среди кандидатов, вводящих избирателей в заблуждение, не годится для укрепления местной демократии и усиления местных самоуправлений.

Канцлер права подчеркнула, что будет ошибкой утверждать, будто депутат городского или волостного собрания состоит на государственной службе.

Она напомнила, что по Конституции, местное самоуправление отделено от государственной исполнительной власти. Конституция предусматривает для желающих совместить какую-либо должность с постом депутата городского или волостного собрания прекращение полномочий "на прочих выборных или назначаемых должностях". В то же время, Конституция на этих основаниях не предполагает прекращения полномочий ни депутатов Рийгикогу, ни депутатов местных собраний, отметила Юлле Мадизе.

Она напомнила, что в местном собрании действуют свои правила и соотношение сил, в Рийгикогу голос одного депутата не перевешивает голоса остальных депутатов парламента.