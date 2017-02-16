В Рийгикогу создали депутатскую группу по парламентским связям с Ливаном

Рийгикогу. Фото: ERR

"Причиной для создания группы послужила необходимость быть в курсе сложной ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, а также найти возможность экспорта в этот регион эстонских электронных решений и сельскохозяйственных продуктов. Ливанские коллеги уже ознакомились с возможностями в Латвии и в Финляндии. Теперь мы ознакомим их с возможностями Эстонии", – сказал Сависаар.

В депутатскую группу по парламентским связям с Ливаном также входят Оудекки Лооне, Яанус Марранди, Андрес Метсоя, Ааду Муст, Тоомас Паур и Тоомас Вяйнасте.

Посредством депутатских групп члены Рийгикогу общаются с парламентами других государств, ведут внешнюю политику и представляют наше государство в других странах мира.

В общей сложности XIII созыв Рийгикогу сформировал 56 депутатских группы и 66 объединений.