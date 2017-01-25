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Обвиняемый в мошенничестве рыбный бизнесмен Пауль Кярберг своей вины не признал

Чудское озеро. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:59
Рубрика: Эстония

В среду, 18 января, в Тартуском уездном суде прошло первое заседание по делу "рыбного короля" Чудского озера Пауля Кярберга, которого обвиняют в мошенничестве.

Как сообщил портал новостей вещания ERR, на начавшемся уголовном процессе Кярберг своей вины не признал.

По версии Лыунаской окружной прокуратуры, контролируемые рыбным магнатом предприятия Omedu Rand и Peipus Fish обманным путём получили из Европейского рыболовецкого фонда почти 100 тысяч евро.

Средства, которые были предназначены для ремонта трёх старых лодок, на самом деле были потрачены на модернизацию других судов либо на постройку новых лодок - считает прокуратура.

В случае обвинительного приговора суда Паулю Кярбергу грозит до 5 лет тюрьмы, а обоим предприятиям - денежное взыскание.

Ранее Кярберг дважды обвинялся в совершении преступлений: в 2012 году его обвинили в нарушении свободы избирать и голосовать, а в 2013 году — в принуждении причудских рыбаков к вступлению в IRL под угрозой увольнения. В первом случае суд установил, что вина Кярберга была несущественной и приговорил его к штрафу в размере 500 евро, а во втором случае суд оправдал Кярберга, и выдвинувший против него обвинения рыбак был вынужден от них отказаться.

В партии "Союз Отечество и Res Publica" (IRL) Кярберг состоит с 2004 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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