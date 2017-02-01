Исследование: в этом году нехватка рабочей силы вынуждает работодателей поднять зарплаты

Фото: Postimees/Scanpix

Повышение зарплат в основном коснется ведущих специалистов и руководителей, однако помимо этого ожидается повышение заработной платы работников торговли, квалифицированных и низкоквалифицированных рабочих. В первую очередь повышение связано с нехваткой необходимых работников, выяснилось в среду из исследования Агентства по исследованию зарплат.

Согласно проведенным агенством опросам, в первой половине этого года среднее ожидаемое изменение зарплат будет в пределах от 4 до 9%, однако это не будет касаться всех организаций и работников, написал портал uudised.err.ee.

Главным образом зарплата повысится у высокооплачиваемых руководителей и ведущих специалистов, однако в первой половине года ожидается рост заработков от 3 до 9% и у части работников торговли, а также у квалифицированных и низкоквалифицированных рабочих. Нехватка необходимых работников обостряет конкуренцию среди работодателей и побуждает людей с низкими заработками чаще менять работу.

Осенью прошлого года медианная нетто-зарплата работников в сфере торговли и обслуживания составляла 512 евро, в то время как желаемая медианная зарплата составляла 930 евро на руки. Медианная нетто-зарплата просторабочих была 556 евро, желаемая нетто-зарплата была 943 евро (медиана), которая заметно выше получаемой зарплаты.

По данным исследования, в октябре 2016 года средняя нетто-зарплата составляла 956 евро, медиана — 838 евро. Средняя желаемая нетто-зарплата была 1456 евро, медиана — 1200 евро на руки. Обычно желаемая зарплата выше получаемой на 30% и показывает уровень зарплаты, ради которого большинство работников согласны сменить место работы, в том числе сменить специальность.

Доля работников положительно оценивающих свое материальное положение увеличилась во всех сферах, в том числе у работников торговли и у просторабочих. Однако при этом половине работников торговли и просторабочим зарплаты не хватает. Это понижает уровень лояльности к работодателю и побуждает искать альтернативное трудоустройство.

Агентство по исследованию зарплат дважды в году опрашивает рабочих, работодателей и людей, которые ищут работу. Данное исследование было проведено в ноябре 2016 года. В нем приняли участие 11 255 работников и людей ищущих работу, а также 404 организации. Агентство проводит самые масштабные исследования на рынке труда в Эстонии.